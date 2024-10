Prima pagina CdS, Milan ancora furioso per il rinvio di Bologna: "Scaroni al veleno"

Il taglio alto è invece dedicato a Juric, sempre più in bilico sulla panchina della Roma

Il rinvio di Bologna-Milan non è ancora andato giù al Diavolo, atteso oggi dal big match di San Siro contro il Napoli. L'apertura della prima pagina del Corriere dello Sport è proprio sulle dichiarazioni rilasciate ieri dal numero uno rossonero Scaroni: "Scaroni al veleno: 'Il sindaco di Bologna ci ha creato un danno' - si legge -.

Milan-Napoli, che vigilia". Il taglio alto è invece dedicato a Juric, sempre più in bilico sulla panchina della Roma, mentre in basso si parla del ritorno in Italia di Balotelli, del Pallone d'Oro consegnato a Rodri e dei nomi il lizza per il dopo Ten Hag allo United.