CdS: "Ora Conte ha in testa Buongiorno"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i trionfi di Sinner e delle azzurre di volley, in attesa di Croazia-Italia di oggi: "Manchi solo tu". In taglio basso spazio al mercato del Napoli: "Ora Conte ha in testa Buongiorno. Domani a Napoli". Sempre in taglio basso il mercato della Juventus, Milan e Inter: "La Juve prenota Thuram jr", "Il Milan sceglie Guirassy", "Calhanoglu, l'Inter detta le regole". Di seguito la prima pagina integrale.