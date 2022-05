CdS - Scontri Spezia-Napoli, cosa rischiano i due club: partite a porte chiuse?

Spezia-Napoli e la vergogna degli scontri in una partita che sulla carta non valeva nulla. Cosa rischiano adesso i due club?

Spezia-Napoli e la vergogna degli scontri in una partita che sulla carta non valeva nulla. Cosa rischiano adesso i due club? Ne scrive l'edizione online del Corriere dello Sport: "Sono quasi scontate multe molto salate a entrambi i club, ma si potrebbe arrivare anche alla chiusura di interi settori, al campo neutro o alle porte chiuse nel peggiore dei casi. Sarebbe dunque a rischio l'inizio del prossimo campionato per Spezia e Napoli. Bisognerà accertare le responsabilità precise".