CdS - Serie A, solo due squadre hanno chiesto l'esclusione delle 3 big

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel corso dell'assemblea straordinaria di ieri, voluta dalla Serie A in seguito all'annuncio della nascita della Superlega che coinvolge direttamente Juventus, Milan e Inter, solo Cagliari e Parma hanno parlato di eventuale esclusione delle tre squadre che fanno parte dei fondatori della competizione. Tutte le altre non hanno menzionato questa possibilità, forse anche immaginando una possibile ciambella di salvataggio che potrebbe arrivare in un secondo momento.