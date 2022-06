CdS su Deulofeu: "Va bene per la Champions, ma per lo scudetto serve altro"

Alberto Polverosi parla del mercato e delle ambizioni del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alberto Polverosi parla del mercato e delle ambizioni del Napoli. In riferimento a Deulofeu, che la società ha individuato come erede di Mertens, il giornalista del Corriere dello Sport scrive: "Gli obiettivi della prossima stagione possono orientare il mercato: per la Champions lo spagnolo dell'Udinese va benissimo, per lo scudetto invece servirebbe altro".