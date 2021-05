CdS - Suggestione Napoli, e se tornasse Sarri?

Napoli, e se tornasse Sarri? Così scrive in home page il sito del Corriere dello Sport, che parla di un suggestivo ritorno in panchina del tecnico ex Juve e Chelsea: "Dopo aver virtualmente attraversato mezza Europa - in una migrazione calcistica che ha toccato la Francia per Galtier e Garcia, il Portogallo per Conceiçao, pure la Germania qualche mese fa per Nagelsmann - ed essersi guardato intorno tra Livorno e Certaldo, a quel giramondo di Aurelio De Laurentiis non sembra sia mai venuta (seriamente) la voglia di imboccare l’autostrada ed uscire a Figline Valdarno, per ricostruire plasticamente la Grande Bellezza in un restyling calcistico ricco di contenuti emozionali. Volendo, ma senza neanche avere la pretesa di suggerire battute che hanno fatto la Storia cinematografica, già davanti all’uscio, a Maurizio Sarri magari gli si potrebbe pure chiedere: che hai fatto in tutti questi anni?"