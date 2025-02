Prima pagina CdS sulla Champions: "Ancelotti fa il padrone a casa di Pep".

"Mbangol!". Questo è il titolo principale scelto oggi per la prima pagina dal Corriere dello Sport. Champions, andata dei playoff: la Juve vince 2-1 all'82': risolve tutto Mbangula, ma i bianconeri soffrono con il PSV.

Si parla di Champions anche in altri due titoli. Da una parte si parla del Real, che batte 3-2 in rimonta il City: "Ancelotti fa il padrone a casa di Pep". Dall'altra spazio al Milan, impegnato come la Juve (e l'Atalanta) nei playoff: "Conceicao lancia il Milan dei Fab Four".