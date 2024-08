Prima pagina CdS titola con le parole di Conte prima del Verona: "Si riparte da zero"

vedi letture

"Che fregaThuram". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Debutto deludente del campioni in carica: ripresi al 95' dal Genoa sul 2-2 nonostante una doppietta di Marcus. Il quotidiano dedica spazio anche al Napoli e alle parole di Conte in conferenza stampa: "Si riparte da zero".

Spazio anche all'altra metà di Milano, con questo titolo: "Milan salvo con Morata e Okafor". Fonseca evita il ko col Torino: clamoroso 2-2 a San Siro, con 2 gol rossoneri tra l'89' e il 95'