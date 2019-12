I club più seguiti sui social: Napoli 20esimo in Europa, in Italia migliora il piazzamento

I social sono ormai uno dei mezzi più importanti attraverso i quali veicolare informazioni, ma anche la passione sportiva. Cosi la funbase social del calcio europeo conta più di un miliardo e mezzo di utenti. Un report realizzato da IQUII Sport, tramite la sua Business Unit, offre una panoramica completa sulle dinamiche digitali del calcio europeo e la crescita in questo ambito.

Lo studio ha analizzato gli account di tutti i club continentali che competono nei massimi campionati nazionali, prendendo in considerazione quattro diversi social network: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.



Il Napoli, in questa speciale classifica, occupa il 20esimo posto in ambito europeo tra i club che hanno la maggior funbase social: tra le prime dieci solo la Juventus rappresenta l'Italia. Se guardiamo alle prime 20 posizioni di questa speciale graduatoria troviamo altre tre squadre italiane: Milan, Inter e Roma.



In ambito prettamente italiano, invece, la Funbase totale delle società di Serie A è di 187 milioni. Le prime 5 posizioni sono occupate dalle società presenti nella graduatoria europea e precedentemente citate. Il Napoli, dunque, si piazza proprio al quinto posto.