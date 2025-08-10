Prima pagina Corriere dello Sport apre con il Napoli: "KDBoom!"

vedi letture

Il Napoli vince la quinta amichevole del suo pre-campionato, la terza nel secondo ritiro di Castel di Sangro. Al Teofilo Patini la formazione di Antonio Conte si impone col risultato di 3-2 contro il Girona e il grande protagonista della serata è senza dubbio Kevin De Bruyne, autore di una doppietta (i suoi primi gol italiani) e di un assist per Giovanni Di Lorenzo.

"KDBoom", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che dedica proprio a questo tema l'apertura della sua edizione odierna. "Doppio De Bruyne, benvenuto mago", si legge ancora. E poi un commento sul match: il Napoli cresce.