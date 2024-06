Corriere dello Sport: "Conte a Napoli: domani la firma"

"Italiano al Bologna: contratto sul tavolo".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Nazionale italiana, in campo stasera in amichevole contro la Turchia: "Un'Italia da 10". In taglio alto spazio al mercato: "Juve, intrigo Calafiori". "Conte a Napoli: domani la firma". "Palladino a Firenze: due anni insieme". "Italiano al Bologna: contratto sul tavolo". Di seguito la prima pagina integrale.