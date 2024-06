Corriere dello Sport: “Conte aspetta Buongiorno”

“Dopo Rafa Marin, Conte aspetta Buongiorno”. Titola così in un box in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Dopo Rafa Marin, Conte aspetta Buongiorno”. Titola così in un box in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Spazio al centro alla pesante sconfitta dell’Italia contro la Spagna: “Reset. Il nostro destino si decide lunedì contro la Croazia”. In basso la Juventus: “Ora Greenwood e Thuram”. Si parla anche del Milan: “Il Milan si lancia su Hojbjerg”.