Prima pagina Corriere dello Sport: "Conte fa paura! L'attacco dei soldatini di Marotta"

vedi letture

"Juve, emergenza totale". In prima pagina c'è spazio anche per la Juventus, attesa dall'Aston Villa nella quinta giornata di Champions

"Conte fa paura!". Così titola il Corriere dello Sport sulle polemiche contro il Napoli, per la presunta mancata espulsione di Lukaku contro la Roma, che ha scatenato, scrive Zazzaroni, i soldati di Marotta.

"Inter e Gasp, avanti tutta". Titola così centralmente il Corriere dello Sport oggi in edicola, che si è concentrato sui successi raccolti da Inter e Atalanta in Champions League. La formazione di Simone Inzaghi ha superato di misura il Lipsia mentre la Dea ha surclassato lo Young Boys con un netto 1-6 maturato a Berna. Vince anche il Milan, che ha raccolto la terza vittoria consecutiva in Champions superando 2-3 lo Slovan Bratislava.

Juventus- "Juve, emergenza totale". In prima pagina c'è spazio anche per la Juventus, attesa dall'Aston Villa nella quinta giornata di Champions. I bianconeri saranno in emergenza a Birmingham, dove Thiago Motta potrà contare soltanto su 17 giocatori di cui solo 14 di movimento. Il Bologna invece se la vedrà al Dall'Ara contro il Lille.