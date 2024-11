Prima pagina Corriere dello Sport dopo la vittoria sul Belgio: "Sa d'Italia"

L'Italia vince di misura con il Belgio e strappa il pass per i quarti di finale di Nations League: "Sa d'Italia" è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per applaudire l'obiettivo raggiunto dagli azzurri di Spalletti, corsari a Bruxelles con la rete di Tonali.

Poco sotto non mancano i riferimenti al ritorno a Roma di Ranieri, ma anche al mercato della Juventus: Tah è l'obiettivo per puntellare difesa. La Lazio, invece, resta in ansia per Dia che ha contratto la malaria.