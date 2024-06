"Dovbyk: c'è solo il Napoli. Dice no al City", scrive in prima pagina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport

"Dovbyk: c'è solo il Napoli. Dice no al City", scrive in prima pagina l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, parlando di uno degli obiettivi degli azzurri per sostituire Osimhen. L'apertura è dedicata alla vittoria della Nazionale di Spalletti nel match d'esordio di EURO 2024: "Troppa Grazia. Italia bella e prima: Bastoni e Barella ribaltano l'Albania". Un box è riservato alle dichiarazioni di Theo Hernandez sul futuro: "'Vedremo più avanti se resterò o meno'. Theo gela Ibra e il Milan". Di seguito la prima pagina integrale