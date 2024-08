Prima pagina Corriere dello Sport: "Dybala come Baggio! Il Napoli vede Gilmour"

Il Corriere Dello Sport questa mattina in prima pagina apre con il mercato della Roma: "Dybala come Baggio: Costoso e superluo". Mentre nella parte destra box dedicato al Napoli con l'annuncio di Cajuste all'Ipswich e il patron azzurro in volata finale per Lukaku e Gilmour. In taglio alto del giornale si elogia Carlo Ancelotti dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta valsa la Supercoppa europea è salito a quota 30 trofei in carriera: "SuperCarlo30". Di seguito la prima pagina