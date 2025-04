Prima pagina Corriere dello Sport esalta Inzaghi: "Sim One"

Si parla anche delle altre due competizioni europee, in cui sono impegnate domani Lazio e Fiorentina.

"Sim One": titola così oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Inzaghi vince per 2-1 a Monaco: Inter da urlo, Bayern a fondo. Semifinale di Champions che sembra ipotecata: apre Lautaro, pari di Muller e all'88' il gol di Frattesi. Da 4 anni l'Allianz era inviolato, mercoledì il ritorno a San Siro dove Inzaghi e i suoi ragazzi cercheranno di completare l'opera.

Sui biancocelesti il titolo riguarda il loro centravanti: "Sorpresa Castellanos: Baroni tentato". Europa League, domani la Lazio in casa col Bodo. Per quanto riguarda la Fiorentina, invece, il focus e sull'amore dei suoi tifosi: "Viola: in 1300 con Kean e Gud". Conference League: domani in Slovenia contro il Celje.