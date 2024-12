Prima pagina Corriere dello Sport: "Fonseca lo mancia. Carica Conte per il sorpasso"

"Lo mangia". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al Milan, che nella serata di ieri ha battuto di misura l'Hellas Verona al Bentegodi, con un gol di Reijnders che fa respirare Paulo Fonseca. Secondo il quotidiano l'allenatore portoghese "si salva" proprio grazie a lui. La brutta notizia è l'infortunio di Leao.

In taglio alto c'è spazio anche per la Roma, con un pensiero al futuro della panchina giallorossa. "Roma, più Allegri", è il titolo che campeggia in riferimento ai giallorossi, sottolineando che i Friedkin daranno potere a Ranieri, che tiene in considerazione proprio Max per la panchina. L'ex allenatore della Juventus era stato - si legge - già cercato nelle scorse settimane. Di spalla "Carica Conte: do tutto per i miei", con l'obiettivo sorpasso in vetta e Juan Jesus titolare. Kvara recupera e va in panchina