Prima pagina Corriere dello Sport: "Il Napoli perde. Juventus, sparito Chiesa"

"Sparito Chiesa", si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport. Thiago Motta ha escluso il giocatore nel 2-2 contro il Brest, uno strappo definitivo che fa capire quanto sia delicata la situazione in casa bianconera: "Ramadani torna dal blitz a Londra: Premier fredda, Giuntoli lo aspetta. Ora il prezzo scende". I bianconeri nel frattempo non mollano Koopmeiners: "Rilancio per Koop, 50 milioni e bonus".

Spazio anche al Napoli ("Il Napoli perde") e alla Roma di Daniele De Rossi: "Prende già forma", ribadisce il quotidiano. "Compattezza, velocità, verticalità: ieri a Rieti De Rossi ha visto applicati i concetti di gioco che chiede alla squadra. Pellegrini su rigore ha firmato l'1-1 definitivo contro l'Olympiacos".