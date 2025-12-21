Prima pagina

Corriere dello Sport in taglio basso: "Conte-Italiano, esame di storia"
di Pierpaolo Matrone

"Conte-Italiano, esame di storia". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla finale di Supercoppa, in programma domani a Riad e che vedrà il Napoli affrontare il Bologna. Chi vince porta a casa il secondo titolo in sette mesi. Antonio vuole la rivincita dopo il ko in campionato.