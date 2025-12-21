Prima pagina
Corriere dello Sport in taglio basso: "Conte-Italiano, esame di storia"
"Conte-Italiano, esame di storia". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica alla finale di Supercoppa, in programma domani a Riad e che vedrà il Napoli affrontare il Bologna. Chi vince porta a casa il secondo titolo in sette mesi. Antonio vuole la rivincita dopo il ko in campionato.
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
