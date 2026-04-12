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Corriere dello Sport in taglio basso: "Effetto KDB, Conte ci crede"
"Effetto KDB, Conte ci crede". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli nel giorno della partita contro il Parma. Dal rientro del centrocampista belga - si legge ancora - gli azzurri hanno sempre vinto. In primo piano spazio invece al successo della Juventus sul campo dell'Atalanta: "Boga party".
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