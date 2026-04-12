Prima pagina

Corriere dello Sport in taglio basso: "Effetto KDB, Conte ci crede"

Corriere dello Sport in taglio basso: "Effetto KDB, Conte ci crede"
Oggi alle 08:30Notizie
di Pierpaolo Matrone

"Effetto KDB, Conte ci crede". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli nel giorno della partita contro il Parma. Dal rientro del centrocampista belga - si legge ancora - gli azzurri hanno sempre vinto. In primo piano spazio invece al successo della Juventus sul campo dell'Atalanta: "Boga party".