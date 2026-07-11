Podcast Vice-sindaco Dimaro: "C'è grande entusiasmo come ogni anno. Sulle presenze previste..."

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Gabriele Bisoffi, vice-sindaco di Dimaro-Folgarida, si prepara ad accogliere i tifosi del Napoli in ritiro e ne parla a Radio Tutto Napoli.

Gabriele Bisoffi, vicesindaco di Dimaro, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Oggi c'è un cielo azzurro, il sole splende e c'è anche una leggera brezza che rende il clima davvero piacevole. Le condizioni sono perfette e sono quelle che in questi anni abbiamo imparato ad associare al ritiro del Napoli."

Che atmosfera si respira in vista dell'arrivo degli azzurri, considerando anche il centenario del club?

"C'è grande entusiasmo, come ogni anno. Questa edizione ha un valore particolare perché sarà il primo ritiro del Napoli da centenario. Stiamo preparando diverse aree anche in funzione di questo importante anniversario e siamo ormai pronti ad accogliere squadra e tifosi."

Sono previste novità rispetto alle passate edizioni?

"Il format sarà sostanzialmente quello consolidato, ma insieme al Napoli cerchiamo sempre di introdurre qualche novità. Abbiamo apportato alcuni miglioramenti e ci saranno delle sorprese, anche se preferisco non svelarle adesso."

Quali sono le aspettative in termini di presenze?

"Le previsioni sono buone e in linea con gli ultimi anni. Forse ci sarà qualcosa in meno rispetto alla scorsa estate, quando il Napoli arrivava da campione d'Italia, ma gli albergatori sono soddisfatti delle prenotazioni e l'andamento è positivo."

Cambierà anche l'organizzazione degli eventi?

"Sì. La Village Area allestita nei pressi del campo sportivo sarà confermata e ulteriormente migliorata. La novità principale riguarda invece gli eventi: non si svolgeranno più nell'area accanto al campo, ma torneranno in Piazza Madonna della Pace, che diventerà il secondo cuore del ritiro e ospiterà tutte le iniziative dedicate ai tifosi."

Un messaggio ai tifosi del Napoli che raggiungeranno la Val di Sole?

"Vi aspettiamo a Dimaro Folgarida. Siamo pronti e non vediamo l'ora di accogliervi ancora una volta. Sarà un'altra bellissima estate insieme al Napoli."