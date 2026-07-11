Ufficiale Italia, prende forma il team di Malagò: ufficiale l'arrivo di Maldini e Leonardo

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Italia, ufficiale Paolo Maldini direttore tecnico e presidente del Club Italia, insieme a lui Leonardo come Advisor. Al via la scelta del nuovo CT

È iniziata l'era di Giovanni Malagò in nazionale e ora comincia a prendere forma il suo team. Il nuovo presidente della FIGC, eletto il 22 giugno come successore di Gabriele Gravina, ha da subito lavorato alla ricerca di uomini affidabili e competenti per la dirigenza. L'idea era chiara: prima il direttore tecnico, poi sarà lui stesso a contribuire alla scelta del commissario tecnico. Il nome di Malagò era uno ed uno soltanto: Paolo Maldini.

Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, arriva anche Leonardo

Dopo giorni di trattative, arriva l'ufficialità: Paolo Maldini sarà il direttore tecnico della nazionale ed anche il presidente del Club Italia. Insieme a lui arriva Leonardo in veste di Advisor. Adesso si lavorerà alla scelta del nuovo commissario tecnico e, al momento, sono due i profili in pole: Antonio Conte e Roberto Mancini, entrambi con un passato in azzurro e con voglia di ritornare.