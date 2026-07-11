Zeballos il 15esimo argentino per ADL? Da Sosa a Simeone, 2 top e tanti flop

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Calciomercato Napoli, sta per arrivare Zeballos dal Boca Juniors. Un altro argentino al Maradona per il club di De Laurentiis

Exequiel Zeballos potrebbe essere il quindicesimo argentino nell'era De Laurentiis a vestire la maglia del Napoli. Il primo era stato Roberto Sosa, el Pampa, l'ultimo il Cholito Giovanni Simeone. Nel mezzo, tanti giocatori poi divenuti idoli - vedi Higuain, Lavezzi - ma anche flop, meteore, giocatori che non hanno mai lasciato davvero il segno a Napoli. Dopo Sosa, in ordine di tempo, dal 2004 ai giorni nostri, tutti gli argentini a Napoli nell'era ADL sono stati: Navarro, Lavezzi, Denis, Datolo, Campagnaro, José Sosa, Fideleff, Chavez, Fernandez, Santana, Higuain, Andujar, Simeone e ora, forse, Zeballos. Aspettando che il mercato faccia il proprio corso.

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