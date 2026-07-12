Podcast Allegri-Napoli, Cotugno: "Viene da un anno negativo, mi aspettavo un tecnico giovane"

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Ada Cotugno a Radio Tutto Napoli: Massimiliano Allegri per il post Conte, il Belgio di Rudi Garcia, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku

Allegri ti piace per il post Conte e che modulo utilizzerà a Napoli?

"Mi aspettavo sinceramente un nome un po' più giovane, visto che in Europa comincia a girare una nuova wave di allenatori. De Laurentiis stesso ha alternato il grande nome all'outsider, a volte con buoni risultati, a volte no. Però visto quello che c'è in giro, credo che possa essere una scelta concreta per portare avanti questo progetto. Il Napoli sarà sicuramente molto pragmatico, ma con i giocatori che ci sono Allegri può fare un bel lavoro. Non dobbiamo sottovalutare il fattore emotivo: viene da un anno negativo dove è stato messo in discussione in prima persona e credo voglia far bene. Conosce bene la piazza di Napoli, sa che le critiche possono essere amplificate rispetto a Milano, ma sa anche che può essere un'ottima piazza per rilanciarsi. Credo che vedremo un 4-3-3 classico e spero che non sia un 4-3-3 prudente, troppo attento e chiuso, ma vivace, perché altrimenti vuol dire che non ha imparato niente dall'anno al Milan. Un 4-3-3 non per non perdere, ma per andare a vincere e dominare il campo. Sono poi un po' rassicurata dalla storia che Allegri ha con gli esterni d'attacco: già dalla Juve e dal Milan ha sempre puntato su di loro e il Napoli ne ha in quantità, quindi può essere un primo indizio positivo."

De Bruyne e Lukaku ai Mondiali contro la Spagna: possono ancora fare al caso del Napoli?

"Ho visto due giocatori che questi Mondiali li hanno fatti. Lukaku ha segnato gol belli e pesanti, quelli che quando sta bene riesce a fare, prendendosi le sue responsabilità. Il difetto come sempre è che è un giocatore che va molto con l'umore e risente di certe situazioni. Sul Belgio devo fare i complimenti a Rudi Garcia: al Napoli l'abbiamo un po' trascurato, con non tanti simpatizzanti per essere gentili, invece con il Belgio ha fatto un percorso ottimo, dimostrandosi un allenatore molto capace. Ha portato una squadra a fine ciclo a fare un ultimo grande ballo: hanno segnato alla Spagna, che non prendeva gol dagli ultimi Mondiali, e se la sono giocata fino alla fine. Lukaku e De Bruyne hanno fatto dei buoni Mondiali e si sono dimostrati all'altezza. Se sono questi i giocatori che torneranno a Napoli, sono la marcia in più importante per Allegri. Lo scorso anno non siamo riusciti nemmeno a goderceli appieno: entrambi, forse più De Bruyne rispetto a Lukaku, vorrebbero togliersi qualche sassolino dalla scarpa."