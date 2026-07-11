Non solo Higuain o Lavezzi: da Chavez a Fideleff, tutti gli argentini al Napoli

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Ultime calciomercato Napoli, Zeballos può essere l'ennesimo argentino per il club di De Laurentiis. Da Sosa a Lavezzi, tutti i nomi

Exequiel Zeballos potrebbe essere l'ennesimo argentino a legarsi al Napoli. Grande tradizione per il club azzurro. Sono al momento 30 i giocatori argentini che hanno vestito la maglia del Napoli. Il paese più rappresentativo resta il Brasile per il Napoli (33) con l'impennata recente dei vari Juan Jesus, Neres e Alisson. Per il club azzurro l'ultimo argentino era arrivato quattro anni fa ed era stato Simeone.

Prima di lui, al netto di Higuain, tante meteore: il penultimo era stato Andujar, poi il Pipita, quindi Santana, Fernandez e poi Chavez e Fideleff, quindi José Sosa e ancora Campagnaro, Datolo, Denis, Lavezzi, Navarro e quindi Sosa, il Pampa. Di questi, qualcuno ha lasciato un segno indelebile nella storia del club azzurro. Altri sono stati semplicemente meteore. Prima di De Laurentiis, poi, si ricordano i vari Galletti, Pineda, Calderon e Ayala.

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