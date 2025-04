Prima pagina Corriere dello Sport: "Italiano-Conte, in palio c'è tutto"

vedi letture

Spazio dedicato anche al Napoli, che questa sera sarà ospite del Bologna nel posticipo della trentunesima giornata di campionato

"La Juve Loca". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si è soffermato sul pareggio maturato all'Olimpico nel big match tra Roma e Juventus. I bianconeri erano riusciti a sbloccare il punteggio con Locatelli, subendo la reazione romanista e soprattutto il gol di Shomurodov, autore del definitivo 1-1. La Juve di conseguenza si è portata a quota 56, agganciando il Bologna e restando in piena zona Champions League. La Roma invece è a -3 dalla zona Champions, nonostante il sorpasso della Lazio che si è portata a 55 punti dopo la vittoria piazzata in casa dell'Atalanta.

NAPOLI - Spazio dedicato anche al Napoli, che questa sera sarà ospite del Bologna nel posticipo della trentunesima giornata di campionato. Gli azzurri con una vittoria al Dall'Ara si porterebbero a quota 67, accorciando sull'Inter e mettendo nuovamente il primo posto nel mirino. La sfida sarà importantissima anche per il Bologna, che con un nuovo successo non farebbe soltanto un favore all'Inter ma si ritroverebbe al terzo posto in solitaria.