Prima pagina Corriere dello Sport: "L'accelerata di Aurelio"

C'è tanto mercato quest'oggi sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio. C'è un discreto fermento in casa Juventus, poiché la rosa è ancora incompleta e le trattative per i due grandi obiettivi di mercato, Koopmeiners e Nico Gonzalez, al momento sono bloccate. In particolare sull'argentino sembra arrivato un veto dall'America di Rocco Commisso, che vorrebbe tenerlo un altro anno a Firenze e affiancarlo a Gudmundsson. In difesa, sfumato Todibo, piace il francese del Milan Kalulu.

Situazione analoga anche in casa Napoli, dove Conte sarebbe già insoddisfatto del mercato finora fatto dai partenopei. Per questo motivo De Laurentiis nella giornata di ieri ha chiuso per Brescianini (il quale arriverà oggi in città per le visite mediche) e adesso aspetta il sì del Chelsea per Romelu Lukaku.