Corriere dello Sport: "Lucio stop, la Juve sbatte sul Toro"
"Lucio stop". Questo il titolo in primo piano dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Finisce senza reti il derby di Torino con i bianconeri e i granata che non vanno oltre lo 0-0. Un punto a testa per Juve e Toro che proseguono il loro cammino in classifica e aumentano la striscia positiva.