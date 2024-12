Prima pagina Corriere dello Sport: "Luiz Felipe: Juve o Napoli a gennaio"

"Atatanta" scrive il Corriere dello Sport in apertura sul primo posto della squadra di Gian Piero Gasperini che ieri sera ha battuto il Milan per 2-1 con i gol di De Ketelaere e Lookman volando al primo posto in classifica. Proteste rossonere: "Gli arbitri non ci rispettano". L'Inter tiene il passo: 3-1 al Parma per la formazione di Simone Inzaghi.

Le altre - "Motta: conta il presente". Oggi in campo la Juventus contro il Bologna ma niente romanticismo per il tecnico bianconero che pensa solo al presente: "Ma a Bologna due anni bellissimi". Tornano Vlahovic e Savona. Di spalla "Luiz Felipe: Juve o Napoli, l'italo-brasiliano ha lasciato l'Al-Ittihad, a gennaio è pronto a tornare in Serie A".