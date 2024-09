Prima pagina Corriere dello Sport: "Milan, svolta o ribaltone. Conte, sarto di Napoli"

vedi letture

"Diabolica" scrive il Corriere dello Sport in riferimento al Milan di Fonseca che nella prossima settimana cercherà una svolta. La 7 giorni dei rossoneri inizia oggi con il match contro il Venezia, per poi continuare con la sfida di Champions League contro il Liverpool, e terminare domenica prossima nel derby di San Siro tra MIlan e Inter. Al tecnico del Diavolo serve un cambio di rotta, altrimenti il posto è a rischio. "Conte, sarto di Napoli", il riferimento al Napoli sull'abito migliore per gli azzurri dal punto di vista tattico. Intanto nessun dubbio sulla titolarità di Lukaku a Cagliari.