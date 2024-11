Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, c'è Lobocop. E Conte punge Marotta"

"Chi perde paga" così la prima pagina del Corriere dello Sport oggi in edicola. Il riferimento è al big match di questa sera tra Milan e Juventus, sfida chiave per la corsa scudetto. Fischio iniziale alle 18. Fonseca: "Serve la testa", Motta: "Con me si corre". "Napoli, c'è Lobocop. E Conte punge Marotta", il titolo di un box in taglio basso sulla squadra partenopea. Di seguito la prima pagina integrale