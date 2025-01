Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli, Garnacho infinito"

"Play Juve" scrive il Corriere dello Sport in apertura. Blindati i playoff con il sedicesimo pareggio stagionale per gli uomini di Thiago Motta. Zero a zero in casa del Bruges per la formazione bianconera. Il 29 c'è la sfida con il grande ex Di Maria e il Benfica per provare a sognare un posto tra le prime 8.

Mercato - "Napoli, Garnacho infinito": Manna cerca il sì dello United, trattativa a oltranza per l'argentino voluto da Conte: l'offerta di 50 milioni può salire con i bonus. Sfumato Danilo, idea Pongracic per la difesa.