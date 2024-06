Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku chiama Conte: ‘E’ il migliore’”

“Napoli, Lukaku chiama Conte: ‘E’ il migliore’”. Titola così in un box l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del belga

“Napoli, Lukaku chiama Conte: ‘E’ il migliore’”. Titola così in un box l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alle parole del belga: “‘Non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro’. Buongiorno, parte l’assalto: in corsa solo De Laurentiis”. Spazio al centro alla nuova Juventus di Thiago Motta: “Thiago, cosa chiede. La sua idea di Juve: obiettivi, ostacoli, scelte nette. Chiesa via, tutto su Greenwood. Koop e Calafiori aprono la lista”. Si parla anche di Baroni alla Lazio e Nesta al Monza.