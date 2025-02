Prima pagina Corriere dello Sport: "Ossessione Champions, weekend incandescente"

Doppio big match in questa giornata di campionato. Si parte questa sera con la sfida dell'Olimpico fra Lazio e Napoli e si conclude domani con il derby d'Italia all'Allianz Stadium per due gare che valgono non solo per la vetta della classifica ma anche per la zona Champions League. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ossessione Champions".