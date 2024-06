Corriere dello Sport: "Parola di Motta"

Di spalla spazio alla Nazionale italiana: "L'Italia, ecco quanto vale".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le dichiarazioni di Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus: "Parola di Motta". Di spalla spazio alla Nazionale italiana: "L'Italia, ecco quanto vale". In taglio alto spazio alla Nazionale d'atletica, che chiude con l'oro nella 4x100 ed è prima nel medagliere degli Europei: "Insuperabili". In taglio basso il mercato della Fiorentina: "Fiorentina, non solo Retegui". Di seguito la prima pagina integrale.