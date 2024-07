Prima pagina Corriere dello Sport: "Psg-shock: 200 milioni su Osimhen-Kvara"

Clamorosa bomba di mercato lanciata stamattina da Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Psg-shock, 200 milioni su Osi-Kvara", il titolo centrato sul quotidiano romano: la società parigina vuole i due fuoriclasse del Napoli, ma De Laurentiis conferma il no per il georgiano. Via libera solo per il nigeriano, ma c'è una clausola da 130 milioni da rispettare.

Riguardo agli altri temi, la Juve si rifà sotto per un ex bianconero, mentre all'Inter continua la ricerca spasmodica di un difensore. Il Milan prenota un nuovo centrocampista per Fonseca, la Fiorentina vuole velocizzare per chiudere Thorstvedt, alla Lazio è tempo di saluti per Immobile. La Roma si piazza in pole position per un centravanti che ha brillato ad Euro 2024, il Bologna ha fretta di acquistare il sostituto di Zirkzee. Chiude la festa dell'Inghilterra, volata in semifinale dopo aver battuto 2-1 l'Olanda: a Berlino faccia a faccia Bellingham-Yamal. Napoli - Psg-shock, 200 milioni su Osi-Kvara

