Prima pagina Corriere dello Sport: "Room! Il Napoli sgomma con Lukaku"

"Rooom!". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Il riferimento è al Napoli, che batte il Milan per 0-2 a San Siro e sgomma in classifica con Lukaku. Conte fa il vuoto: +7 sull'Inter e +8 sulla Juve.

Apre il belga: sesto gol al Diavolo. Poi Kvaratskhelia gela San Siro. Quinta vittoria di fila degli azzurri e settimo clean sheet in 10 partite. Conte: "Gruppo formidabile". DeLa: "Bravi tutti". Domenica c'è Gasp.