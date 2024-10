Prima pagina Corriere dello Sport sulla Juve: "Messa sotto"

Stoccarda padrone. Corto circuito bianconero. Primo ko stagionale per Thiago Motta, nonostante le parate strepitose di Perin.

In campo anche Milan e Bologna. I rossoneri battono il Club Brugge per 3-1: gol di Pulisic da corner, Leao fuori dopo 60' e doppietta di Reijnders. L'Europa non è la casa dei rossoblù, sconfitti dall'Aston Villa e con 1 punto dopo 3 partite.