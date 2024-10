Prima pagina Corriere dello Sport sulla nazionale: "L'Italia gioca in un bunker"

"L'Italia gioca in un bunker". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, soffermandosi sul prossimo match di Nations League dell'Italia. Gli azzurri infatti questa sera ospiteranno Israele ad Udine in uno stadio blindato. La formazione di Luciano Spalletti cercherà il terzo successo nella competizione, provando a ritrovare i tre punti dopo il pareggio ottenuto contro il Belgio all'Olimpico.