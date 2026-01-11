Prima pagina Corriere dello Sport titola: "Notte da sogni"

"Notte da sogni": così il Corriere dello Sport in edicola oggi, domenica 11 gennaio, apre in prima pagina parlando della sfida in programma stasera fra Inter e Napoli, allo stadio "Meazza". "Scudetto sul tavolo" - si legge ancora sul big match - ". L'Inter per allungare, il Napoli per riavvicinarsi: alle 20.45 a San Siro si sfidano i più forti. Lautaro prenota il +7. Hojlund, missione -1".

In merito alla gara vinta ieri sera dalla Roma di Gasperini, per 2-0 contro il Sassuolo, si legge: "Una Roma al bacio. Batte 2-0 il Sassuolo in totale emergenza e aggancia il Milan". Sulla sfida di oggi del Franchi: "Il Milan a Firenze (15). Allegri cambia: Fullkrug davanti. Max sceglie il turnover: Leao e Modric in panchina. Vanoli lancia Brescianini e Solomon dall'inizio".