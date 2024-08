Prima pagina Corriere dello Sport: "Una cosa mai vista: squadre incomplete e ritmi folli"

"Una cosa mai vista" scrive in prima pagina l'edizione oggi in edicola del Corriere dello Sport. Il riferimento è alle novità del campionato che parte oggi, con squadre ancora da completare, 8 club impegnati in Europa e un calendario dai ritmi folli. Nel contesto descritto, l'Inter di Simone Inzaghi parte stra favorita: le contendenti al titolo devono mettersi in fila. Di seguito la prima pagina integrale