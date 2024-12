Prima pagina Cronache di Napoli: "Raspadori si gioca tutto in Coppa Italia"

Intanto il tecnico leccese indica la via del successo: "Per vincere bisogna costruire"

Da un lato c'è chi si gioca il futuro, dall'altro chi ne pretende uno. "Raspadori si gioca tutto in Coppa Italia", intitola in taglio medio-centrale Cronache di Napoli: l'attaccante italiano verrà schierato da Antonio Conte in un tridente d'attacco inedito contro la Lazio domani.

Intanto il tecnico leccese indica la via del successo: "Per vincere bisogna costruire", ha replicato di fronte all'ennesima domanda sulla posizione da favorito per lo scudetto.