Prima pagina Cronache di Napoli: "Si ferma anche Anguissa, rischia un mese di stop".

Conte perde quindi il centrocampista camerunese per il big match di sabato alle 18.00 contro l'Inter.

Stagione certamente non fortunata per il Napoli, soprattutto sul piano degli infortuni. Ne parla oggi in prima pagina Cronache di Napoli, con questo titolo: "Si ferma anche Anguissa, rischia un mese di stop".

