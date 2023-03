Dazn inaugura il nuovo centro di monitoraggio: in Italia 15mln di dispositivi registrati

Fonte: ANSA

(ANSA) - COLOGNO MONZESE, 28 MAR - Dazn inaugura il Noc italiano, il Netwoork operataion center, il centro di monitoraggio creato in Italia per il monitoraggio del servizio e gestione del traffico. Un taglio del nastro che segue l'avvio dell'operatività del nuovo servizio, nei fatti avviato a metà del mese di marzo. Negli studi di Cologno Monzese è stato presentato il nuovo servizio, ma è stata anche l'occasione per presentare i numeri del servizio Dazn, che conta 15 milioni di dispositivi unici registrati, con un incremento del 30% dei servizi in mobilità e del 20% per i contenuti fruiti on demand. (ANSA).