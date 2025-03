Dazn pesca le parole di Oriali a Lukaku nel post-gara: "Data dimostrazione che siamo lì!"

Nel post partita di Napoli-Inter, terminata 1-1, le telecamere di DAZN a bordocampo hanno catturato un interessante scambio di parole tra Romelu Lukaku e Antonio Conte. L'allenatore del Napoli invita alla calma, mentre Lukaku, portandosi la mano alla bocca, risponde con una frase non leggibile. Successivamente, Lele Oriali si avvicina a Lukaku e gli dice: "Devi star tranquillo. Abbiamo dato la dimostrazione che siamo lì".

