Dazn - Tifosi azzurri contestano la squadra al Castellani: Osimhen stoppato da Juan Jusus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande nervosismo e tensione al Castellani dopo il ko in rimonta del Napoli contro l'Empoli. L'inviato di Dazn Francesco Castellani ha parlato al termine del match: "Dopo Spalletti nessun altro tesserato del Napoli parlaerà ai nostri microfoni: "A fine partita i 4mila tifosi del Napoli, molto calorosi durante la partita e nel pre-partita hanno fischiato pesantemente la squadra. Solo 5 calciatori sono andati ad affrontare i fischi, in primis Insigne. Soprauttutto nervoso Osimhen, che è stato un po’ fermato da Juan Jesus. Il brasiliano ha fatto un po' da tramite per evitare l'ulteriori conseguenze".