Dazn vuole ampliare l’offerta: Europa League e Serie B in arrivo?

Giornata fondamentale per i diritti televisivi della Serie B. Infatti, come riportato questa matttina da Il Sole 24 Ore, oggi scadono i termini e si saprà se Dazn avrà presentato un’offerta per i diritti 2021-2024 del campionato cadetto, andando così ad aggiungersi a Sky e Helbiz. Sky ha al momento acquisito i pacchetti in solitaria, ma non può detenere l'esclusiva web a causa della sentenza del Consiglio di Stato per la vicenda R2. Dunque, Dazn potrebbe inserirsi nella corsa per i diritti. Tuttavia, non ci sarebbe solo la Serie B nei piani di Dazn per completare la propria offerta, perchè potrebbe annunciare a breve l’Europa League e l’Europa Conference League in streaming. A riportarlo è Calcio e Finanza.