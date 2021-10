Eurorivali - Il Legia perde ancora in campionato: ora è quart'ultimo

Cade in casa il Legia Varsavia in campionato, prossimo avversario del Napoli in Europa League. I campioni di Polonia hanno perso 1-0 in casa contro l'attuale capolista il Lech Poznań. A decidere il match è stata la rete segnata nella ripresa da Mikael Ishak. Si mette male per il Legia, alla terza sconfitta consevutia e solo quart'ultimo in classifica.