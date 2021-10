Eurorivali - Il Leicester non vince più: Foxes tredicesimi in Premier

Concluse poco fa le tre partite di Premier League in programma alle ore 15. Torna a vincere e sorridere il Tottenham, che si impone di misura sull’Aston Villa, mentre il West Ham cade in casa contro il neo-promosso Brentford. Pari invece per il Leicester, eurorivale del Napoli in Europa League. La squadra di Rodgers si fa rimontare dallo 0-0 e pareggia 2-2 fuori casa col Crystal Palace. Brutto momento per i Foxes che scivolano al tredicesimo posto in classifica dopo 7 giornate della Premier.

Crystal Palace - Leicester 2-2

Tottenham - Aston Villa 2-1

West Ham - Brentford 1-2